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        Samsun Otomobil Sporları Kulübü'nden Vezirköprü'de iftar

        Samsun Otomobil Sporları Kulübü (SAMOSK) tarafından Vezirköprü'de iftar programı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 10:28 Güncelleme: 06.04.2024 - 10:28
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        Samsun Otomobil Sporları Kulübü'nden Vezirköprü'de iftar
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        Samsun Otomobil Sporları Kulübü (SAMOSK) tarafından Vezirköprü'de iftar programı düzenledi.

        SAMOSK tarafından ilçedeki bir restoranda düzenlenen iftar programına Kaymakam Özgür Kaya, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Çetinkaya, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, AK Parti İlçe Başkanı Ali Faik Çamurcu, davetliler ve kulüp üyeleri katıldı.

        Kulüp başkanı Bilal Altunay, "Bu güzel akşamda iftar davetimize iştirak etmeniz, sizlerle aynı sofrayı paylaşmış olmaktan mutluluk duyduğumu belirtmek isterim. Herkese katılımları için teşekkür ederim." dedi.

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