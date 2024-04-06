Samsun'da Kadir Gecesi idrak edildi

Camide muhafaza edilen Hz. Muhammed'in Sakal-ı Şerif'i, dua ve salavatla cami imamı Fahrettin Gündüz tarafından ziyarete açıldı.

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, herkesin Kadir Gecesi'ni ve Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Namaz çıkışı ise Havza Belediyesi ve Havza Ülkü Ocakları tarafından vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Bafra Müftülüğü Şube Müdürü İhsan Barut'un sohbeti sonrası yapılan dua ve enderun usulü kılınan teravih namazı ile program sona erdi.

Ardından din görevlileri tarafından mevlid ve ilahiler okundu.

Samsun'un Bafra ve Havza ilçelerinde Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi.

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