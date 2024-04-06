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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 10:18 Güncelleme: 06.04.2024 - 10:18
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
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        Samsun’un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu imalatı ve ticari yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

        Koşu Köyü Mahallesi'nde bir ikamette uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaşan Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, F.T'nin (32) ikametinde yaptıkları aramada 526 gram esrar ele geçirdi.

        Jandarma, olayla ilgili F.T'yi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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