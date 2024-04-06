Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Koşu Köyü Mahallesi'nde bir ikamette uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaşan Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, F.T'nin (32) ikametinde yaptıkları aramada 526 gram esrar ele geçirdi.

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu imalatı ve ticari yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

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