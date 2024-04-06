Kırgızistan Büyükelçisi Kazakbaev'den OMÜ Rektörü Ünal'a ziyaret

Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ziyaret etti.

Ünal, Kazakbaev ve beraberindeki Kırgızistan’ın Ankara Büyükelçiliği Ataşesi Erkinbek Atabekov, Samsun’daki Kırgız öğrencilerin temsilcisi Nazik Anarbekova ile OMÜ İletişim Fakültesi öğrencisi Rysbek Ysmanov'u makamında kabul etti.

Ünal ve Kazakbaev, Türkiye ile Kırgızistan arasında yükseköğretimdeki iş birlikleri, sosyal ve kültürel etkileşim gibi konularda bilgi alışverişinde bulundu.

Kazakbaev’i OMÜ’de ağırlamaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Ünal, Kırgızistan’ın hem Türkiye hem de Türk dünyası için önemli bir ülke olduğunu söyledi.

Kazakbaev ise iki ülkenin mevcut ilişki ve ortak mirasına işaret ederek, Kırgızistan’ın bağımsızlığını elde ettiği tarihten bu yana Kırgız öğrencilerin Türkiye’de eğitim aldığını, öğrenci sayısının artmasından mutluluk duyacaklarını belirtti.

Ziyarette OMÜ Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Said Kurşunoğlu da bulundu.