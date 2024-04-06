Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Kırgızistan Büyükelçisi Kazakbaev'den OMÜ Rektörü Ünal'a ziyaret

        Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 15:01 Güncelleme: 06.04.2024 - 15:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırgızistan Büyükelçisi Kazakbaev'den OMÜ Rektörü Ünal'a ziyaret
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ziyaret etti.

        Ünal, Kazakbaev ve beraberindeki Kırgızistan’ın Ankara Büyükelçiliği Ataşesi Erkinbek Atabekov, Samsun’daki Kırgız öğrencilerin temsilcisi Nazik Anarbekova ile OMÜ İletişim Fakültesi öğrencisi Rysbek Ysmanov'u makamında kabul etti.

        Ünal ve Kazakbaev, Türkiye ile Kırgızistan arasında yükseköğretimdeki iş birlikleri, sosyal ve kültürel etkileşim gibi konularda bilgi alışverişinde bulundu.

        Kazakbaev’i OMÜ’de ağırlamaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Ünal, Kırgızistan’ın hem Türkiye hem de Türk dünyası için önemli bir ülke olduğunu söyledi.

        Kazakbaev ise iki ülkenin mevcut ilişki ve ortak mirasına işaret ederek, Kırgızistan’ın bağımsızlığını elde ettiği tarihten bu yana Kırgız öğrencilerin Türkiye’de eğitim aldığını, öğrenci sayısının artmasından mutluluk duyacaklarını belirtti.

        Ziyarette OMÜ Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Said Kurşunoğlu da bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cinsel istismar davasında DNA örnekleri unutulmuş!
        Cinsel istismar davasında DNA örnekleri unutulmuş!
        Anne ve ağabey öldü! Baba ile kız kardeş ağır yaralı! İstanbul'da aile katliamı!
        Anne ve ağabey öldü! Baba ile kız kardeş ağır yaralı! İstanbul'da aile katliamı!
        Düğüm yarın çözülecek!
        Düğüm yarın çözülecek!
        Giden gidene... Otogarda yoğunluk
        Giden gidene... Otogarda yoğunluk
        Ünlü oyuncunun cansız bedeni bulundu
        Ünlü oyuncunun cansız bedeni bulundu
        Özbek, Göbeklitepe'yi ziyaret etti
        Özbek, Göbeklitepe'yi ziyaret etti
        Tabletteki tehlike! 2 yaşındaki çocuk yıllarca çalışmış gibi...
        Tabletteki tehlike! 2 yaşındaki çocuk yıllarca çalışmış gibi...
        "101 puanla şampiyon olur!"
        "101 puanla şampiyon olur!"
        Çiçekli, sohbetli devir teslim... İşte demokrasinin güzelliği
        Çiçekli, sohbetli devir teslim... İşte demokrasinin güzelliği
        9 günlük bayram tatili için rota önerileri
        9 günlük bayram tatili için rota önerileri
        Mektubu yazdı, elini daha da sıkılaştırdı
        Mektubu yazdı, elini daha da sıkılaştırdı
        Bayram tatilinde seyredebileceğiniz 10 film
        Bayram tatilinde seyredebileceğiniz 10 film
        Yüklü miktarda para aldı! İşte MOSSAD ajanı!
        Yüklü miktarda para aldı! İşte MOSSAD ajanı!
        21 yaşındaki Ayşenur'u katletmişti! Mahkeme: Kaza değil müebbet!
        21 yaşındaki Ayşenur'u katletmişti! Mahkeme: Kaza değil müebbet!
        Yapay zekâyı 1956'da öngördü
        Yapay zekâyı 1956'da öngördü
        Bir dönemin modası küllerinden doğdu
        Bir dönemin modası küllerinden doğdu
        Emeklilik için toplu prim ödenir mi?
        Emeklilik için toplu prim ödenir mi?
        Bu manşeti hak etti
        Bu manşeti hak etti
        Beşiktaş'ta gergin gün!
        Beşiktaş'ta gergin gün!
        Kanser gençler arasında neden artıyor?
        Kanser gençler arasında neden artıyor?

        Benzer Haberler

        Otomobilde uyuşturucu ile yakalanan 3 şüpheliye gözaltı
        Otomobilde uyuşturucu ile yakalanan 3 şüpheliye gözaltı
        545 milyon yıllık deniz lalesi fosili Samsun Müzesi'nde sergileniyor
        545 milyon yıllık deniz lalesi fosili Samsun Müzesi'nde sergileniyor
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 35 kişi yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 35 kişi yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu bulunan araçtaki 3 zanlı yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu bulunan araçtaki 3 zanlı yakalandı
        Samsun Otomobil Sporları Kulübü'nden Vezirköprü'de iftar
        Samsun Otomobil Sporları Kulübü'nden Vezirköprü'de iftar
        Samsun'da Kadir Gecesi idrak edildi
        Samsun'da Kadir Gecesi idrak edildi