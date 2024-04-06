Hakkında 13 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, hakkında 13 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, hakkında 13 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile JASAT timi tarafından, firari hükümlerinin yakalanması için çalışma yürütüldü.
Hakkında "Kasten öldürme" suçundan 13 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.M.A. (28), Orta Mahalle'de yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
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