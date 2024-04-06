Samsun'da otomobil yağmur suyu kanalına düştü, 1 kişi yaralandı
Samsun'un Havza ilçesinde otomobilin yağmur suyu kanalına düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Samsun'un Havza ilçesinde otomobilin yağmur suyu kanalına düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Fatih Çelik idaresindeki 55 AEK 852 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yağmur suyu kanalına düştü.
Kazada araçta bulunan Ürike Çelik yaralandı. Yaralı, 112 Acil Sağlık ekibince Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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