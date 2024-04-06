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        Samsun'da NARVAS uygulamasında bir araçta kesici aletler bulundu

        Samsun'un Yakakent ilçesinde Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) uygulamasında kesici aletler ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 16:42 Güncelleme: 06.04.2024 - 16:42
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        Samsun'da NARVAS uygulamasında bir araçta kesici aletler bulundu
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        Samsun'un Yakakent ilçesinde Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) uygulamasında kesici aletler ele geçirildi.

        Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, şok asayiş ve NARVAS uygulaması kapsamında şüpheli bir aracı durdurdu.

        Araç ve içinde bulunanların üzerinde yapılan aramada kullanımı yasak 3 bıçak ve 1 satır ele geçirildi.

        Olayla ilgili 1 kişi hakkında işlem yapıldı.

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