Samsun'da NARVAS uygulamasında bir araçta kesici aletler bulundu

Araç ve içinde bulunanların üzerinde yapılan aramada kullanımı yasak 3 bıçak ve 1 satır ele geçirildi.

Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, şok asayiş ve NARVAS uygulaması kapsamında şüpheli bir aracı durdurdu.

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