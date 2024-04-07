Havza'da Filistinliler için dua edildi

Basın açıklaması ve duaya, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Kurkmazlı, MHP Havza İlçe Başkanı İbrahim Yüksel, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Basın açıklamasının ardından Filistin'deki zulmümün durması ve saldırılarda hayatlarını kaybeden Filistinliler için dua edildi.

Havza Eğitim-Bir-Sen, Havza İHH, Havza Anadolu Gençlik Derneği ve Havza İnsani Yardım Derneği temsilciliklerinin öncülüğünde Kevser Cami önünde "İşgale Son Filistin'e Özgürlük ve İsrail Ürünlerine Boykot" konulu basın açıklaması yapılarak İsrail protesto edildi.

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