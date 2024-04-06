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        Samsun'da trafik uygulaması yapıldı

        Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma ve trafik ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 22:06 Güncelleme: 06.04.2024 - 22:06
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        Samsun'da trafik uygulaması yapıldı
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        Samsun’un Bafra ilçesinde jandarma ve trafik ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, kazaların en aza indirilmesi amacıyla trafik denetimleri gerçekleştirdi.

        Trafik ekipleri, Samsun-Sinop kara yolu Çetinkaya Mahallesi’nde emniyet kemeri, seyir halinde telefonla konuşma, ışık ihlali, hatalı sollama, belge denetimi kapsamında araç ve sürücüleri denetledi.

        Uygulama kapsamında 373 aracı kontrol eden ekipler, kural ihlali yaptığı belirlenen 52 sürücüye toplam 123 bin 266 idari para cezası verdi, 5 araç da trafikten men edildi.

        İlçe Jandarma ekipleri ise 90 kişinin GBT sorguna baktı.

        Ekiplerin yaptığı uygulamaların devam edeceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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