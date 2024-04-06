Samsun'da trafik uygulaması yapıldı

Uygulama kapsamında 373 aracı kontrol eden ekipler, kural ihlali yaptığı belirlenen 52 sürücüye toplam 123 bin 266 idari para cezası verdi, 5 araç da trafikten men edildi.

Samsun’un Bafra ilçesinde jandarma ve trafik ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi.

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