Samsun'da karısını silahla yaralayan kişi intihar girişiminde bulundu

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yıldız Y'yi Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralı kadın, ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.

Tartışmanın büyümesi üzerine İsmail Y, silahla iki el ateş ederek karısını başından ve göğsünden yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Kemal Paşa Mahallesi Turna Sokak'ta, boşanma aşamasındaki İsmail Y. (70) ile eşi Yıldız Y. (43) tartışma yaşadı.

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