Samsun'da CHP'nin aracına taşlı, bıçaklı saldırı
SAMSUN'da CHP İlçe Başkanlığı'na ait minibüsün taşla camlarını kırıp, lastiklerini kesen şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.
SAMSUN'da CHP İlçe Başkanlığı'na ait minibüsün taşla camlarını kırıp, lastiklerini kesen şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.
Bafra ilçesinde Adem A., otoparka bırakılan CHP İlçe Başkanlığı'na ait 06 CHZ 740 plakalı minibüsün camlarını taşla kırdı, ardından lastiklerini kesti. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kısa sürede şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı.
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