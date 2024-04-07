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        Samsun'da CHP'nin aracına taşlı, bıçaklı saldırı

        SAMSUN'da CHP İlçe Başkanlığı'na ait minibüsün taşla camlarını kırıp, lastiklerini kesen şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 17:25 Güncelleme: 07.04.2024 - 17:30
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        Samsun'da CHP'nin aracına taşlı, bıçaklı saldırı
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        SAMSUN'da CHP İlçe Başkanlığı'na ait minibüsün taşla camlarını kırıp, lastiklerini kesen şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

        Bafra ilçesinde Adem A., otoparka bırakılan CHP İlçe Başkanlığı'na ait 06 CHZ 740 plakalı minibüsün camlarını taşla kırdı, ardından lastiklerini kesti. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kısa sürede şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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