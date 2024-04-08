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        Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca mazbatasını aldı

        31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Salıpazarı ilçesinde Büyük Birlik Partisi'nden (BBP) Belediye Başkanı seçilen Refaettin Karaca mazbatasını aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 10:28 Güncelleme: 08.04.2024 - 10:28
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        Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca mazbatasını aldı
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        31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Salıpazarı ilçesinde Büyük Birlik Partisi'nden (BBP) Belediye Başkanı seçilen Refaettin Karaca mazbatasını aldı.

        Mazbata törenine, BBP Samsun İl Başkanı Ünsal Tokuç da katıldı.

        Belediye Başkanı Refaettin Karaca, parti teşkilatı başta olmak üzere seçilmesinde emeği olan herkese ve Salıpazarı halkına teşekkür etti.

        Karaca, seçimde kazananın Salıpazarı olduğunu belirterek, " İlçe, İl ve YSK’ya yapılan itirazların sonuçları bizim lehimize sonuçlandı. İyi ki adalet var diyoruz. Adaletten ayrılmayacağız. Beytülmala el uzatmayacağız. Halkımız bize güvensin. Beş yıl boyunca onlara en iyi şekilde hizmet etmek için gece gündüz çalışacağız. Rabbim bizleri utandırmasın." dedi.

        BBP Samsun İl Başkanı Ünsal Tokuç ise "Salıpazarı halkımızın partilerimize olan teveccühlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Her daim Salıpazarı'na hizmet yolunda Belediye Başkanımız Sayın Refaettin Karaca'nın yanında ve yardımcısı olacağız." dedi.

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