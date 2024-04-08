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        Samsun'da eşini silahla ağır yaralayan zanlı tutuklandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini silahla ağır yaralayan kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 17:37 Güncelleme: 08.04.2024 - 17:37
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        Samsun'da eşini silahla ağır yaralayan zanlı tutuklandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini silahla ağır yaralayan kişi tutuklandı.

        Eşini sokak ortasında silahla ağır yaralayan ardından intihar girişimde bulunan İsmail Y'nin (70) hastanedeki tedavisi tamamlandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Kemal Paşa Mahallesi Turna Sokak'ta dün, boşanma aşamasındaki İsmail Y. (70) ile eşi Yıldız Y. (43) tartışma yaşamış, tartışmanın büyümesi üzerine İsmail Y, silahla ateş ederek karısını başından ve göğsünden yaralamıştı. Kaçan İsmail Y'yi arayan ekipler, zanlının evinde aynı silahla intihar girişiminde bulunduğunu belirlemiş, yaralı karı koca faklı hastanelere kaldırılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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