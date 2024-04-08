Samsun'da eşini silahla ağır yaralayan zanlı tutuklandı

Kemal Paşa Mahallesi Turna Sokak'ta dün, boşanma aşamasındaki İsmail Y. (70) ile eşi Yıldız Y. (43) tartışma yaşamış, tartışmanın büyümesi üzerine İsmail Y, silahla ateş ederek karısını başından ve göğsünden yaralamıştı. Kaçan İsmail Y'yi arayan ekipler, zanlının evinde aynı silahla intihar girişiminde bulunduğunu belirlemiş, yaralı karı koca faklı hastanelere kaldırılmıştı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.