Samsun'da emniyet kemeri kullanımıyla ilgili bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirildi

Samsun'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, Emniyet Kemeri Kullanımı Bilinçlendirme Faaliyetleri kapsamında emniyet kemeri simülasyon aracı ile vatandaşla eğitim faaliyetleri gerçekleştirildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Eğitim Büro görevlileri tarafından yürütülen faaliyetlerde, katılımcılara emniyet kemeri nasıl doğru şekilde takılacağı ve kullanılacağı konusunda pratik bilgiler aktarıldı.

Etkinlik kapsamında, Bulvar Alışveriş Merkezi önünde kurulan Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı ile katılımcılar, sanal bir kaza senaryosu deneyimi yaşayarak emniyet kemeri kullanımının önemini daha iyi anlama fırsatı buldu.