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        Samsun-Ordu kara yolundaki trafikte bayram yoğunluğu

        Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla Samsun-Ordu kara yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 10:24 Güncelleme: 09.04.2024 - 10:24
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        Samsun-Ordu kara yolundaki trafikte bayram yoğunluğu
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        Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla Samsun-Ordu kara yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

        Bayram tatili için yola çıkanların etkisiyle Samsun'un Terme ilçesinden geçen Samsun-Ordu kara yolundaki trafik durma noktasına geldi.

        Kara yolunda oluşan trafik dolayısıyla ilçe merkezinden geçmek isteyen sürücüler de merkezde sıkışıklığa yol açtı.

        Uzun araç kuyruklarının oluştuğu ilçede önlem alan trafik polisleri ve zabıta ekipleri, trafik akışını kesintiye uğramadan sağlamaya çalışıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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