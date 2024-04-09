Samsun'da otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
Samsun'un Havza ilçesinde otomobil ile çarpışması sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü, hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Havza ilçesinde otomobil ile çarpışması sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü, hastaneye kaldırıldı.
Mehmet Uslu idaresindeki 55 ADG 475 plakalı motosiklet, Medrese Mahallesi mevkisinde Alihan Çoruhlu'nun kullandığı 05 ABC 984 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Uslu, yaralandı. Yaralı, sağlık ekibince kaldırıldığı Havza Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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