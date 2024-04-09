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        Tekkeköy Belediyesinde seçimin ardından ilk Meclis toplantısı yapıldı

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimin ardından oluşan Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Mustafa Candal başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 12:30 Güncelleme: 09.04.2024 - 12:30
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        Tekkeköy Belediyesinde seçimin ardından ilk Meclis toplantısı yapıldı
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        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimin ardından oluşan Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Mustafa Candal başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi.

        Tekkeköy Belediye Meclisi toplantı salonunda yapılan toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

        Toplantıda, birinci ve ikinci başkanvekilleri ile ihtisas komisyonları üyelerinin seçimi yapıldı.

        Belediye Başkanı Candal, burada yaptığı konuşmada, 31 Mart seçimlerinde kazananın Tekkeköy halkı olduğunu belirterek, "Bugünden sonra Tekkeköy için uğraşacağız. Bizim siyasetimiz 31 Mart'tan sonra bitmiştir. Hepimiz dostuz, hepimiz Tekkeköy için uğraşacağız. El ele vereceğiz, Tekkeköy için yapılacak ne varsa her birlikte yapacağız. 58 bin nüfusun tek yürek olmasını istiyorum. Yeni bir gelecek inşa etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

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