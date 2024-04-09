Eşi tarafından vurulan kadın, kurtarılamadı

SAMSUN’un Bafra ilçesinde eşi tarafından sokak ortasında tabancayla vurularan Yıldız Yılmaz (43), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, 7 Nisan günü Bafra ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Tuna Sokak'ta meydana geldi. Yıldız Yılmaz 3 tekerlekli bisikletle giderken boşanma davası açtığı eşi İsmail Yılmaz’ın silahlı saldırısına uğradı. Tabanca ile başından ve göğsünden vurulan Yıldız yaralandı. İsmail Yılmaz, bu kez namluyu kendi çenesine dayayıp tetiği çekti. Yaralanan Yıldız ve İsmail Yılmaz çifti, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisi tamamlandıktan sonra gözaltına alınan İsmail Yılmaz, dün çıkarıldığı Bafra Adliyesi’nde tutuklanarak cezaevine gönderildi.