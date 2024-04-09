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        Şeyh Yusuf Zeynüddin Camisi ve Türbesi'nde bayram yoğunluğu

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan Şeyh Yusuf Zeynüddin Türbesi ve Camisi'nde Ramazan Bayramı dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 15:10 Güncelleme: 09.04.2024 - 15:10
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        Şeyh Yusuf Zeynüddin Camisi ve Türbesi'nde bayram yoğunluğu
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        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan Şeyh Yusuf Zeynüddin Türbesi ve Camisi'nde Ramazan Bayramı dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

        Tekkeköy bölgesinde 1200 ila 1330 yılları arasında yaşadığı tahmin edil Şeyh Yusuf Zeynüddin'in ilçe merkezinde adını taşıyan cami ile yanında bulunan türbe, özellikle bayramlarda sıkça ziyaret edilen yerler arasında bulunuyor.

        Vatandaşlar, Şeyh Yusuf Zeynüddin Türbesi ve Camisi'ni ziyaret ederek dua ediyor.

        Türbeyi ziyaret edenlerden Aziz Üstün, Tekkeköy ilçesinde doğup büyüdüğünü belirterek, "Her bayram olduğu gibi önce türbemizi, sonra dedelerimizin ve yakınlarımızın mezarlarını ziyaret ediyoruz." dedi.

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