Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Terme Belediye Başkanı Kul'dan Ramazan Bayramı mesajı

        Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 17:19 Güncelleme: 09.04.2024 - 17:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Terme Belediye Başkanı Kul'dan Ramazan Bayramı mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Kul, mesajında, rahmet, merhamet ve bereket ayı ramazanı geride bırakarak, bir bayrama daha kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        Ramazan Bayramı'nın İslam coğrafyasında insanların birbirine yakınlaştığı, sevinçlerin paylaşıldığı, yardımlaşmanın arttığı bir zaman dilimi olduğunu anlatan Kul, şunları kaydetti:

        "Bu özel gün, toplumun birlik ve beraberlik içinde olmasını sağlar. Komşuların ziyaret edildiği, ihtiyaç sahiplerine yardım elinin uzandığı bu günler, İslam’ın kardeşlik ve dayanışma ruhunu daha da güçlendirir. Ramazan Bayramı'nın bilhassa İslam coğrafyasında, acı ve umutsuzluk, gözyaşları içinde yaşamak durumunda olan kardeş halkların yaralarına merhem olmasını Allah’tan temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan Bayramı'nın tüm insanlığa, İslam alemine, ülkemize ve ilimize, ilçemize huzur, mutluluk ve bereket getirmesini diliyorum. Sevdiklerinizle güzel bir bayram geçirmeniz dileğiyle Ramazan Bayramı'nızı yürekten kutlarım."

        Kul, Ramazan Bayramı'nın 1. günü olan 10 Nisan Çarşamba günü saat 11.00'de Terme Belediyesi hizmet binası önünde bayramlaşma programı düzenleneceğini aktararak, herkesi bayramlaşmaya davet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da yollar boş kaldı
        İstanbul'da yollar boş kaldı
        Mezarlıklarda 'sahte hoca' denetimi
        Mezarlıklarda 'sahte hoca' denetimi
        YSK'dan, iptal, yeniden sayım ve red başvurularına yanıt!
        YSK'dan, iptal, yeniden sayım ve red başvurularına yanıt!
        Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi
        Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi
        Beşiktaş'ta 'U' dönüşü faciası: Semanur'dan acı haber
        Beşiktaş'ta 'U' dönüşü faciası: Semanur'dan acı haber
        Hamile kardeşini öldürdü! Kuzeni caniye yardım etti
        Hamile kardeşini öldürdü! Kuzeni caniye yardım etti
        Fenerbahçe'de 11 netleşiyor
        Fenerbahçe'de 11 netleşiyor
        Yıldız boşanma davası açtı! Kahreden son!
        Yıldız boşanma davası açtı! Kahreden son!
        Nüfusun 6 katı oldular! Belediye başkanından çağrı...
        Nüfusun 6 katı oldular! Belediye başkanından çağrı...
        Gördüğünüz hayvan kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Gördüğünüz hayvan kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Şeyda'yı defalarca bıçakladı! Görgü tanığı: Allah rızası için yapma!
        Şeyda'yı defalarca bıçakladı! Görgü tanığı: Allah rızası için yapma!
        Şapkayla gelene ek puan! Sıra dışı kopya önlemi
        Şapkayla gelene ek puan! Sıra dışı kopya önlemi
        ODTÜ’lü astrofotoğrafçı, 'Şeytan Kuyruklu Yıldızı'nı görüntüledi
        ODTÜ’lü astrofotoğrafçı, 'Şeytan Kuyruklu Yıldızı'nı görüntüledi
        'Fakirlik belgesi' tepkisi
        'Fakirlik belgesi' tepkisi
        Yapılan araştırmaya göre Ramazan Bayramı bakın neler yapıyor!
        Yapılan araştırmaya göre Ramazan Bayramı bakın neler yapıyor!
        Süper Kupa'da Kerem iddiası!
        Süper Kupa'da Kerem iddiası!
        Sevgilisine kavuştu
        Sevgilisine kavuştu
        Süper Kupa: Fenerbahçe ceza alacak mı?
        Süper Kupa: Fenerbahçe ceza alacak mı?
        Hiçliğin ortasındaki hayalet ada!
        Hiçliğin ortasındaki hayalet ada!
        Ticaret Bakanlığı açıkladı: Türkiye'den İsrail'e ihracat kısıtlaması
        Ticaret Bakanlığı açıkladı: Türkiye'den İsrail'e ihracat kısıtlaması

        Benzer Haberler

        Samsun'da pazarlarda bayram yoğunluğu yaşanıyor
        Samsun'da pazarlarda bayram yoğunluğu yaşanıyor
        Samsun'da "Arife Bayramı" etkinliğinde çocuklar, şeker verilip sevindiriliy...
        Samsun'da "Arife Bayramı" etkinliğinde çocuklar, şeker verilip sevindiriliy...
        Şeyh Yusuf Zeynüddin Camisi ve Türbesi'nde bayram yoğunluğu
        Şeyh Yusuf Zeynüddin Camisi ve Türbesi'nde bayram yoğunluğu
        Samsun'da boşanma aşamasındaki eşinin silahla yaraladığı kadın hastanede öl...
        Samsun'da boşanma aşamasındaki eşinin silahla yaraladığı kadın hastanede öl...
        Eşi tarafından vurulan kadın, kurtarılamadı
        Eşi tarafından vurulan kadın, kurtarılamadı
        Samsunlu kadınlar, yöresel lezzet Çarşamba kıvratması için bayram mesaisind...
        Samsunlu kadınlar, yöresel lezzet Çarşamba kıvratması için bayram mesaisind...