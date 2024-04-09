Samsun'da pazarlarda bayram yoğunluğu yaşanıyor

Pazarcı esnafı Öznur Ordu ise bayram öncesi yoğun bir pazar yaşadıklarını dile getirerek, "Çok şükür malımızı da biraz azalttık. Halkımıza teşekkür ederiz. Hayırlı bayramlar." dedi.

Pazarcı esnafı İncilay Yalçın, yoğunluk dolayısıyla mutlu olduklarını söyledi.

Ramazan Bayramı hazırlıkları arife gününde de sürüyor. Vatandaşlar kıyafet, tatlı, şeker, kuruyemiş ve kolonyaya ilgi gösteriyor.

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