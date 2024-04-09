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        Samsun'da otomobil elektrik direğine çarptı, 4 kişi yaralandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 22:44 Güncelleme: 09.04.2024 - 22:44
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        Samsun'da otomobil elektrik direğine çarptı, 4 kişi yaralandı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Alınan göre, N.A. (37) idaresindeki 34 ZL 1216 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan Z.A. (32), D.K. (50) ve Y.K. (16) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralılardan Z.A. burada yapılan müdahalesinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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