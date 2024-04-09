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        'Yaya geçidi'nden yolun karşısına geçmek isterken TIR'ın çarpmasıyla canından oldu

        SAMSUN'un Bafra ilçesinde, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isterken TIR'ın çarptığı Ahmet Keskin, yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 20:52 Güncelleme: 09.04.2024 - 20:55
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        'Yaya geçidi'nden yolun karşısına geçmek isterken TIR'ın çarpmasıyla canından oldu
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        SAMSUN'un Bafra ilçesinde, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isterken TIR'ın çarptığı Ahmet Keskin, yaşamını yitirdi. 

        Kaza dün Samsun-Sinop karayolu Bafra ilçesinde meydana geldi. Sinop istikametine giden Ethem T. (32) yönetimindeki 38 AK 747 plakalı TIR, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Ahmet Keskin'e çarptı. Kazada ağır yaralanan Keskin, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı Keskin, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı ve bugün hayatını kaybetti. Kaza sonrası gözaltına alanına TIR sürücüsü ile ilgili soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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