Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Tekkeköy'de Ramazan Bayramı dolayısıyla tatlıcılarda yoğunluk oluştu

        Ramazan Bayramı dolayısıyla Tekkeköy'de tatlıcılarda hareketlilik yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 19:01 Güncelleme: 09.04.2024 - 19:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekkeköy'de Ramazan Bayramı dolayısıyla tatlıcılarda yoğunluk oluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ramazan Bayramı dolayısıyla Tekkeköy’de tatlıcılarda hareketlilik yaşanıyor.

        Tekkeköy'deki tatlı üretim merkezlerinde yoğun mesai harcanıyor. Tezgahlara tatlı çeşitleri yerleştirilirken, müşterilere sipariş üzerine de ürün hazırlanıyor.

        Tatlıcıda çalışan Sefa Özdemir, bayram günlerinin diğer günlere göre daha yoğun geçtiğini belirterek, "Herkes bütçesine uygun tatlıları tercih ediyor. İşletmemizde klasik baklavalar daha çok tercih ediliyor. Özellikle yaşlılar daha fazla sipariş veriyor. Şu anda 150 adet tepsi tatlı sattık, akşama kadar 300 tepsi daha satmayı bekliyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da yollar boş kaldı
        İstanbul'da yollar boş kaldı
        Çocukluk arkadaşını öldürdü, susma hakkını kullandı
        Çocukluk arkadaşını öldürdü, susma hakkını kullandı
        Mezarlıklarda 'sahte hoca' denetimi
        Mezarlıklarda 'sahte hoca' denetimi
        YSK'dan, iptal, yeniden sayım ve red başvurularına yanıt!
        YSK'dan, iptal, yeniden sayım ve red başvurularına yanıt!
        Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi
        Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi
        Beşiktaş'ta 'U' dönüşü faciası: Semanur'dan acı haber
        Beşiktaş'ta 'U' dönüşü faciası: Semanur'dan acı haber
        Hamile kardeşini öldürdü! Kuzeni caniye yardım etti
        Hamile kardeşini öldürdü! Kuzeni caniye yardım etti
        Beşiktaş'a dönüyorlar!
        Beşiktaş'a dönüyorlar!
        Yıldız boşanma davası açtı! Kahreden son!
        Yıldız boşanma davası açtı! Kahreden son!
        Fenerbahçe'de 11 netleşiyor
        Fenerbahçe'de 11 netleşiyor
        Nüfusun 6 katı oldular! Belediye başkanından çağrı...
        Nüfusun 6 katı oldular! Belediye başkanından çağrı...
        Gördüğünüz hayvan kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Gördüğünüz hayvan kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Şeyda'yı defalarca bıçakladı! Görgü tanığı: Allah rızası için yapma!
        Şeyda'yı defalarca bıçakladı! Görgü tanığı: Allah rızası için yapma!
        Şapkayla gelene ek puan! Sıra dışı kopya önlemi
        Şapkayla gelene ek puan! Sıra dışı kopya önlemi
        ODTÜ’lü astrofotoğrafçı, 'Şeytan Kuyruklu Yıldızı'nı görüntüledi
        ODTÜ’lü astrofotoğrafçı, 'Şeytan Kuyruklu Yıldızı'nı görüntüledi
        'Fakirlik belgesi' tepkisi
        'Fakirlik belgesi' tepkisi
        Yapılan araştırmaya göre Ramazan Bayramı bakın neler yapıyor!
        Yapılan araştırmaya göre Ramazan Bayramı bakın neler yapıyor!
        Sevgilisine kavuştu
        Sevgilisine kavuştu
        Süper Kupa: Fenerbahçe ceza alacak mı?
        Süper Kupa: Fenerbahçe ceza alacak mı?
        Hiçliğin ortasındaki hayalet ada!
        Hiçliğin ortasındaki hayalet ada!

        Benzer Haberler

        Terme Belediye Başkanı Kul'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Terme Belediye Başkanı Kul'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Samsun'da pazarlarda bayram yoğunluğu yaşanıyor
        Samsun'da pazarlarda bayram yoğunluğu yaşanıyor
        Samsun'da "Arife Bayramı" etkinliğinde çocuklar, şeker verilip sevindiriliy...
        Samsun'da "Arife Bayramı" etkinliğinde çocuklar, şeker verilip sevindiriliy...
        Şeyh Yusuf Zeynüddin Camisi ve Türbesi'nde bayram yoğunluğu
        Şeyh Yusuf Zeynüddin Camisi ve Türbesi'nde bayram yoğunluğu
        Samsun'da boşanma aşamasındaki eşinin silahla yaraladığı kadın hastanede öl...
        Samsun'da boşanma aşamasındaki eşinin silahla yaraladığı kadın hastanede öl...
        Eşi tarafından vurulan kadın, kurtarılamadı
        Eşi tarafından vurulan kadın, kurtarılamadı