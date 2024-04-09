Tekkeköy'de Ramazan Bayramı dolayısıyla tatlıcılarda yoğunluk oluştu

Ramazan Bayramı dolayısıyla Tekkeköy’de tatlıcılarda hareketlilik yaşanıyor.

Tekkeköy'deki tatlı üretim merkezlerinde yoğun mesai harcanıyor. Tezgahlara tatlı çeşitleri yerleştirilirken, müşterilere sipariş üzerine de ürün hazırlanıyor.

Tatlıcıda çalışan Sefa Özdemir, bayram günlerinin diğer günlere göre daha yoğun geçtiğini belirterek, "Herkes bütçesine uygun tatlıları tercih ediyor. İşletmemizde klasik baklavalar daha çok tercih ediliyor. Özellikle yaşlılar daha fazla sipariş veriyor. Şu anda 150 adet tepsi tatlı sattık, akşama kadar 300 tepsi daha satmayı bekliyoruz." dedi.