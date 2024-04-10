Terme'de bayramlaşma programı düzenlendi

Kul da tüm Termelilerin bayramını kutlayarak, "Dostluğun, sevginin pekiştiği, birlik ve beraberliğin güçlendiği ramazan ayı sona erdi. Herkese nice mutluluk içinde bayramlar diliyorum." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda düzenlenen bayramlaşma törenine Kaymakam Metin Maytalman, Belediye Başkanı Şenol Kul, İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen Osman Kula, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Komiser Mehmet Çırtlık, İlçe Müftüsü Ömer Ergül, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse, muhtarlar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.