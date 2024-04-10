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        Samsun'da tarlaya devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı

        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde tarlaya devrilen hafif ticari araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 15:25 Güncelleme: 10.04.2024 - 15:25
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        Samsun'da tarlaya devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı
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        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde tarlaya devrilen hafif ticari araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

        Polis memuru E.Ç'nin kullandığı hafif ticari araç, Salıpazarı-Çarşamba kara yolu Tepealtı mevkisinde tarlaya devrildi.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan N.E.Ç, E.E.Ç, M.Ç. ve B.E.Ç. yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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