Samsun'da tarlaya devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde tarlaya devrilen hafif ticari araçta bulunan 5 kişi yaralandı.
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde tarlaya devrilen hafif ticari araçta bulunan 5 kişi yaralandı.
Polis memuru E.Ç'nin kullandığı hafif ticari araç, Salıpazarı-Çarşamba kara yolu Tepealtı mevkisinde tarlaya devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan N.E.Ç, E.E.Ç, M.Ç. ve B.E.Ç. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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