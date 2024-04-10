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        Samsun ve çevre illerde bayramlaşma programları düzenlendi

        Samsun, Çorum, Sinop, Tokat, Kastamonu ve Amasya'da Ramazan Bayramı dolayısıyla programlar düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 15:35 Güncelleme: 10.04.2024 - 15:35
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        Samsun ve çevre illerde bayramlaşma programları düzenlendi
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        Samsun, Çorum, Sinop, Tokat, Kastamonu ve Amasya'da Ramazan Bayramı dolayısıyla programlar düzenlendi.

        Samsun Valiliğince, Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, Gazze'de yaşanan soykırıma dikkati çekerek, zor zamanlarda birlik ve beraberliğin daha da önem kazandığını söyledi.

        Türkiye'nin önemli bir yerel seçim süreci yaşadığını belirten Yılmaz, "Milletimizin kararlarına, görüşlerine ve taleplerine her zaman öncelik verdik. Her seçim, demokrasimizin daha da güçlenmesi için çok önemlidir. Halkımızın bizden bekledikleri, bizler için her zaman önceliklidir." dedi.

        Programa Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, Samsun Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selim Eren, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, MHP İl Başkanı Burhan Mucur ile vatandaşlar katıldı.

        - Çorum

        Çorum'da Ramazan Bayramı dolayısıyla Valilik ve Belediye tarafından program düzenlendi.

        Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Çorum Belediyesi bahçesindeki programda yaptığı konuşmada, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

        Manevi huzurla idrak edilen ramazan ayını tamamlayarak Ramazan Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Dağlı, bayramda sevgi, saygı ve kardeşlik duygularının pekişmesi, yardımlaşma ve dayanışmanın yaygınlaşmasını temenni etti.

        Vatandaşların huzur ve güven ortamında geçirmesi için ilgili kurumların tedbirlerini aldığını aktaran Dağlı, "Bayram süresince yollarda olacak vatandaşlarımızın güvenliğini ön planda tutarak, kurallara riayet etmelerini sağlamak amacıyla uygulama ve bilgilendirme çalışmalarımız devam etmektedir. Vatandaşlarımızın sevdikleriyle birlikte bayram geçirmeleri en büyük temennimizdir. Bunu sağlamak için tüm birimlerimiz özverili şekilde çalışmaktadır." dedi.

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ve Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da konuşmalarında vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

        Vali Dağlı ve beraberindekiler, vatandaşlarla bayramlaştı.

        Törene Anayasa Mahkemesi Üyesi Kenan Yaşar, AK Parti Disiplin Kurulu Başkanı Mehmet Sarı, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        - Sinop

        Sinop Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen programda Vali Mustafa Özarslan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşları kabul ederek bayramlarını kutladı.

        Özarslan, burada yaptığı konuşmada, bayramların birlik ve beraberliğin sergilendiği en özel günler olduğunu belirterek, "Huzur adası Sinop’ta Ramazan Bayramı’nın getirdiği kardeşlik ve huzur ortamının değerini bilerek her daim iyiye ve güzele yönelmeliyiz. Bayramın vesilesiyle anne ve babalarımızı ziyaret ederken yetimleri, öksüzleri, yaşlıları ve şehit ailelerini de ziyaret ederek gönüllerini almayı unutmamalıyız." dedi.

        - Tokat

        Tokat Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen programda Vali Numan Hatipoğlu, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşları kabul ederek bayramlarını kutladı.

        Hatipoğlu, burada yaptığı konuşmada, tüm katılımcıların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

        Bayramlaşma programına AK Parti Tokat milletvekilleri Mustafa Arslan ve Cüneyt Aldemir, Garnizon ve 48. Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Salih Çetintürk, Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Küyük, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

        - Kastamonu

        Kastamonu Valisi Meftun Dallı ev sahipliğinde Valilik binasında bayramlaşma programı düzenlendi.

        Vali Dallı, programda yaptığı konuşmada, bayramlarda birlik beraberliğin üst seviyeye ulaştığını belirterek, tüm İslam alemi ve Türk vatandaşlarının bayramını kutladı.

        Programa AK Parti Kastamonu milletvekilleri Halil Uluay ve Fatma Serap Ekmekci, Belediye Başkanı Hasan Baltacı, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

        - Amasya

        Amasya'da Ramazan Bayramı dolayısıyla program gerçekleştirildi.

        Sultan İkinci Bayezid Külliyesi'nde düzenlenen programda konuşan Vali Yılmaz Doruk, 11 ayın sultanı, rahmet ve bereket ayı ramazanı hep beraber idrak edip bayrama kavuştuklarını söyledi.

        Bayramların umutların tazelendiği, birlik ve beraberlik duygularının güçlendiği, kırgınlıkların sona erdiği çok özel günler olduğunu vurgulayan Doruk, tüm katılımcıların bayramını kutladı.

        İl Müftüsü Durmuş Ayvaz'ın duası ile son bulan bayramlaşmaya AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, Belediye Başkanı Turgay Sevindi ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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