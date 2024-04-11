Kaymakam Kara ve Belediye Başkanı Candal'dan İlçe Emniyet Müdürlüğüne ziyaret

Tekkeköy Kaymakam Polat Kara ve Belediye Başkanı Mustafa Candal, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

Kara ve Candal, İlçe Emniyet Müdürü Hanefi Kabaoğlu ve polislerle bir araya geldi.

Polislerin Ramazan Bayramı'nı kutlayan Candal, "Güvenliğin sağlanması ve toplumun huzuru için polislerin önemli rolü var. Polis teşkilatına kolaylıklar dilerim." dedi.

Ziyarete İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ufuk Yıldırım da katıldı.