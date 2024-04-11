Çarşamba'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
E.Y. (30) idaresindeki 55 ACJ 635 plakalı otomobil, Çarşamba-Salıpazarı kara yolu Alibeyli mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan fındık bahçesine devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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