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        Çarşamba'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 10:11 Güncelleme: 11.04.2024 - 10:11
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        Çarşamba'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        E.Y. (30) idaresindeki 55 ACJ 635 plakalı otomobil, Çarşamba-Salıpazarı kara yolu Alibeyli mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan fındık bahçesine devrildi.

        Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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