Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da trafik kazasında 2 motosiklet sürücüsü yaralandı

        Samsun'un Terme ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 motosiklet sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 10:54 Güncelleme: 11.04.2024 - 10:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da trafik kazasında 2 motosiklet sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Terme ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 motosiklet sürücüsü yaralandı.

        Samsun-Ordu kara yolu Miliç Kavşağı mevkisinde K.K. (20) idaresindeki 34 ETZ 927 plakalı otomobil ile plakasız 2 motosikletin karıştığı trafik kazası meydana geldi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan motosiklet sürücüleri B.Ç. ile M.B, sağlık ekiplerince Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsü, emniyet ve jandarma ekiplerince yapılan araştırma sonucunda yakalandı.

        Gözaltına alınan K.K, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Korhan Berzeg'den 300 gündür haber yok
        Korhan Berzeg'den 300 gündür haber yok
        Biri 16, diğeri 13 yaşında... Resmi plakalı kamyoneti çalıp gaza bastı!
        Biri 16, diğeri 13 yaşında... Resmi plakalı kamyoneti çalıp gaza bastı!
        'Buğday biti' ilacı faciasında ceza indirimi!
        'Buğday biti' ilacı faciasında ceza indirimi!
        Bayram namazına gitmişti... "Moral vermek istedim şu an yürüyemiyorum!"
        Bayram namazına gitmişti... "Moral vermek istedim şu an yürüyemiyorum!"
        Fenerbahçe tarihi maçta Olympiakos ile karşılaşıyor
        Fenerbahçe tarihi maçta Olympiakos ile karşılaşıyor
        "Geçmedi, geçmeyecek de"
        "Geçmedi, geçmeyecek de"
        Uzman çavuş tetiğe bastı! Mezarlıkta ot yakma cinayeti!
        Uzman çavuş tetiğe bastı! Mezarlıkta ot yakma cinayeti!
        Kahkahanın Kıbrıs tarifesi
        Kahkahanın Kıbrıs tarifesi
        Bayram namazında ruhunu teslim etti!
        Bayram namazında ruhunu teslim etti!
        Bayramda aşırı çay-kahveye dikkat!
        Bayramda aşırı çay-kahveye dikkat!
        Bu bölgelerde sağanak devam ediyor
        Bu bölgelerde sağanak devam ediyor
        Hollandalı araştırmacılar tek yumurta ikizlerinin nasıl oluştuğunu keşfetti: Organ nakli ve tüp bebek tedavisi için umut veriyor
        Hollandalı araştırmacılar tek yumurta ikizlerinin nasıl oluştuğunu keşfetti: Organ nakli ve tüp bebek tedavisi için umut veriyor
        Sadece dikkatli insanların görebileceği 10 gizli detay!
        Sadece dikkatli insanların görebileceği 10 gizli detay!
        ABD ile Japonya'dan Çin'e karşı iş birliği
        ABD ile Japonya'dan Çin'e karşı iş birliği
        İsmail Kartal: Yaşadıklarımız ortada!
        İsmail Kartal: Yaşadıklarımız ortada!
        Adem Amca'dan Yaren leyleğe bayram hediyesi!
        Adem Amca'dan Yaren leyleğe bayram hediyesi!
        Bağırsak sağlığı onu da etkiliyor! Neden kefir tüketmelisiniz?
        Bağırsak sağlığı onu da etkiliyor! Neden kefir tüketmelisiniz?
        Juve'nin yeni '10'u Kenan!
        Juve'nin yeni '10'u Kenan!
        PSG'yi 'Barça'ladı!
        PSG'yi 'Barça'ladı!
        Hamas liderinin 3 oğlu saldırıda hayatını kaybetti
        Hamas liderinin 3 oğlu saldırıda hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        Samsun'da 97 yaşındaki Esma Şahin'e bayram ziyareti
        Samsun'da 97 yaşındaki Esma Şahin'e bayram ziyareti
        AK Parti Terme İlçe Başkanlığında bayramlaşma programı
        AK Parti Terme İlçe Başkanlığında bayramlaşma programı
        Kaymakam Kara ve Belediye Başkanı Candal'dan İlçe Emniyet Müdürlüğüne ziyar...
        Kaymakam Kara ve Belediye Başkanı Candal'dan İlçe Emniyet Müdürlüğüne ziyar...
        Çarşamba'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Çarşamba'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Vezirköprü ilçesinde bayramlaşma töreni düzenlendi
        Vezirköprü ilçesinde bayramlaşma töreni düzenlendi
        Havza Belediyesinde bayramlaşma programı düzenlendi
        Havza Belediyesinde bayramlaşma programı düzenlendi