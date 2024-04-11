Samsun'da 97 yaşındaki Esma Şahin'e bayram ziyareti

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaşayan 97 yaşındaki Esma Şahin, Ramazan Bayramı dolayısıyla yakınları ve mahalle sakinleri tarafından ziyaret edildi.

Çınarlık Mahallesi'nde çocuklarıyla yaşamını sürdüren Esma Şahin'i, yakınları ve mahalle sakinleri de bayramda yalnız bırakmadı.

Mahallenin en yaşlısı olan Esma Şahin'in gelini Nurcan Şahin, kayınvalidesinin 20 yıldır kendisiyle yaşadığını belirterek, "Son 4 yıldır yatalak. Bayramlarda mahallemizde büyüklerimizi ziyaret etmek geleneksel bir adettir. Esma Nine'nin 11 çocuğu var, 7'si hayatta. Ayrıca 20 torunu ve torunlarının çocukları bulunuyor." dedi.