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        Samsun-Ankara kara yolu Havza geçişinde bayram dönüşü yoğunluğu

        Ramazan Bayramı tatilinin son günlerinde Samsun-Ankara kara yolunun Havza geçişinde yoğunluk yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 15:36 Güncelleme: 13.04.2024 - 15:36
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        Samsun-Ankara kara yolu Havza geçişinde bayram dönüşü yoğunluğu
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        Ramazan Bayramı tatilinin son günlerinde Samsun-Ankara kara yolunun Havza geçişinde yoğunluk yaşanıyor.

        Bayram tatilinin ardından araçlarıyla dönüşe geçenler, Karadeniz Bölgesi'ni İç Anadolu'ya bağlayan önemli geçiş güzergahı olan Samsun-Ankara kara yolunun Havza geçişinde yoğunluk oluşturdu.

        Trafik polisleri, sürücülerin rahat ilerleyebilmesi için belirli noktalarda önlem aldı.

        Bölgedeki trafik yoğunluğunun yarın da devam etmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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