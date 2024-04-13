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        Samsun'da sahte para operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen sahte para operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 18:32 Güncelleme: 13.04.2024 - 18:32
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        Samsun'da sahte para operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen sahte para operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu kara yolunda bulunan bir akaryakıt istasyonundan alışveriş yapan zanlının sahte para verdiğini anlayan görevli, ihbarda bulundu.

        Başlatılan çalışmada güvenlik kamerası görüntüleri inceleyen Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte para ile alışveriş yapan kişinin E.D. (54) olduğunu belirledi.

        Terme ilçesinde yakalanan şüphelinin üzerinde 100 liralık 9 sahte banknot ve esrarlı sigara ele geçirildi.

        Şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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