Samsun'da sahte para operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen sahte para operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen sahte para operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu kara yolunda bulunan bir akaryakıt istasyonundan alışveriş yapan zanlının sahte para verdiğini anlayan görevli, ihbarda bulundu.
Başlatılan çalışmada güvenlik kamerası görüntüleri inceleyen Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte para ile alışveriş yapan kişinin E.D. (54) olduğunu belirledi.
Terme ilçesinde yakalanan şüphelinin üzerinde 100 liralık 9 sahte banknot ve esrarlı sigara ele geçirildi.
Şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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