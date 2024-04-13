Samsun'da sahte para operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Başlatılan çalışmada güvenlik kamerası görüntüleri inceleyen Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte para ile alışveriş yapan kişinin E.D. (54) olduğunu belirledi.

Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu kara yolunda bulunan bir akaryakıt istasyonundan alışveriş yapan zanlının sahte para verdiğini anlayan görevli, ihbarda bulundu.

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