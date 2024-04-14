Samsun'da tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü
Samsun'un Çarşamba ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Çınarlık Mahallesi'nde bir çeltik tarlasında görevli B.K, tarladaki anızları yaktığı esnada rüzgarın etkisiyle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle ormana sıçramadan söndürülen yangında tarım arazisi zarar gördü.
Olayla ilgili jandarma ekipleri B.K'ye para cezası uyguladı.
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