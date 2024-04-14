Samsun'da tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Çınarlık Mahallesi'nde bir çeltik tarlasında görevli B.K, tarladaki anızları yaktığı esnada rüzgarın etkisiyle yangın çıktı.

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