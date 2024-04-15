Samsun'da okulda yangın; öğrenciler tahliye edildi

Canik ilçesindeki özel bir okulda, iddiaya göre, dış cephe kısmından yangın çıktı. Alevleri fark eden öğretmenler, dersteki öğrencileri sınıftan tahliye edip, bahçeye çıkardı. İhbarla olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler alevleri kısa sürede söndürürken, yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

SAMSUN'da özel bir okulda, ders sırasında yangın çıktı. Öğretmenler öğrencileri tahliye ederken, alevler büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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