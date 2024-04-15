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        Samsun'da okulda yangın; öğrenciler tahliye edildi

        SAMSUN'da özel bir okulda, ders sırasında yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 15:38 Güncelleme: 15.04.2024 - 15:41
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        Samsun'da okulda yangın; öğrenciler tahliye edildi
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        SAMSUN'da özel bir okulda, ders sırasında yangın çıktı. Öğretmenler öğrencileri tahliye ederken, alevler büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Canik ilçesindeki özel bir okulda, iddiaya göre, dış cephe kısmından yangın çıktı. Alevleri fark eden öğretmenler, dersteki öğrencileri sınıftan tahliye edip, bahçeye çıkardı. İhbarla olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler alevleri kısa sürede söndürürken, yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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