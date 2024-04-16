Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Havza OSB'de yer tahsis talebinde bulunan firmadan Belediye Başkanı İkiz'e ziyaret

        Havza Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) ayçiçeği yağı rafineri tesisi kurmak isteyen firma, yaklaşık 20 dekar yer tahsisi talebinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 12:22 Güncelleme: 16.04.2024 - 12:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Havza OSB'de yer tahsis talebinde bulunan firmadan Belediye Başkanı İkiz'e ziyaret
        ABONE OL
        ABONE OL

        Havza Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) ayçiçeği yağı rafineri tesisi kurmak isteyen firma, yaklaşık 20 dekar yer tahsisi talebinde bulundu.

        Havza OSB'de yaklaşık 20 dekar yer tahsis talebinde bulunan iş insanı Arif Ulusoy ve Cafer Yılmazer, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz'i ziyaret etti.

        İş insanları, yapacakları yatırım hakkında İkiz ve Havza OSB Müdürü Hasbi Altuntaş'a bilgi verdi.

        İkiz, OSB'de açılan fabrikalar ile Havza'nın göç almaya başladığını dile getirerek, "20 yıl önce temellerini atmış olduğumuz OSB, artık ekonomiye ve istihdama katkı veren bir yer oldu. İnşallah 10 milyon metrekare alana yükselen Havza OSB, Karadeniz'in en büyük OSB’si olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Yeni yatırımlarla ilçemizde tersine göç hızlanacak. Havza OSB, bölgenin çekim merkezi oldu." dedi.

        Ulusoy ise kuracakları tesiste sıcak sıkım rafine ayçiçeği yağı imal etmeyi planladıklarını belirterek, "Havza ve bölgede üretilen ayçiçeğinin kalitesi, yağ üretimi için uygun. Havza OSB, ikmal ve lojistik imkanları bakımdan bizlere önemli avantaj sağlamakta. Ayrıca Havzalı olarak burada yatırım yapmak ve gençlerimize iş imkanı sunmak bizim için onur olacak." ifadesini kullandı.

        Yılmazer de kuracakları tesiste ilk etapta yaklaşık 70 kişinin istihdam edileceğini anlatarak, tam kapasite üretime geçtiklerinde bu sayının 150'ye ulaşacağını, yatırım bedelinin ise 3,5 milyon dolar olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Selektörle radar uyarısı cezaları iptal edildi
        Selektörle radar uyarısı cezaları iptal edildi
        Ticaret Bakanlığı'ndan 'İsrail' açıklaması
        Ticaret Bakanlığı'ndan 'İsrail' açıklaması
        Bayram ziyaretinde dehşet! Polis memuru eşini öldürdü!
        Bayram ziyaretinde dehşet! Polis memuru eşini öldürdü!
        Icardi, Alex'in rekoruna göz dikti!
        Icardi, Alex'in rekoruna göz dikti!
        Dün boşanma dilekçesini geri çekti bugün öldürüldü
        Dün boşanma dilekçesini geri çekti bugün öldürüldü
        Aybaba'dan Sergen Yalçın açıklaması
        Aybaba'dan Sergen Yalçın açıklaması
        İtalya'da kriz yaratan modelin adı değişti
        İtalya'da kriz yaratan modelin adı değişti
        "Çelme takacak rakip yok"
        "Çelme takacak rakip yok"
        Mevsimsel alerjisi olanların uzak durması gereken 10 durum!
        Mevsimsel alerjisi olanların uzak durması gereken 10 durum!
        Cezası belli oldu
        Cezası belli oldu
        Babaannesini ziyarete giderken sırtından vuruldu!
        Babaannesini ziyarete giderken sırtından vuruldu!
        Fenomen Ares cinayeti davası sil baştan görülecek
        Fenomen Ares cinayeti davası sil baştan görülecek
        Akşam egzersizi önerisi!
        Akşam egzersizi önerisi!
        Tarihi 'sus payı' davasının ilk gününde neler yaşandı?
        Tarihi 'sus payı' davasının ilk gününde neler yaşandı?
        Elektriklide Çin-Avrupa işbirliği
        Elektriklide Çin-Avrupa işbirliği
        4 yılda yüzde 4515 arttı
        4 yılda yüzde 4515 arttı
        Biden ailesi 2023'te ne kadar kazandı?
        Biden ailesi 2023'te ne kadar kazandı?
        Önce tatil sonra telafi çalışması
        Önce tatil sonra telafi çalışması
        Suçlu kim?
        Suçlu kim?
        Santos'un ardından kadroda değişim!
        Santos'un ardından kadroda değişim!

        Benzer Haberler

        Samsun'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Samsun'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Bafra'da Kuş Cenneti'nde bisiklet turu düzenlendi
        Bafra'da Kuş Cenneti'nde bisiklet turu düzenlendi
        Samsun'da nişan merasiminde çıkan kavgada 4 kişi yalandı
        Samsun'da nişan merasiminde çıkan kavgada 4 kişi yalandı
        Samsun'da "Sürdürülebilir Turizm Paneli" düzenlendi
        Samsun'da "Sürdürülebilir Turizm Paneli" düzenlendi
        Samsun'da bıçaklı kavgada 2 kişi ağır yaralandı
        Samsun'da bıçaklı kavgada 2 kişi ağır yaralandı
        Samsun'da hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi
        Samsun'da hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi