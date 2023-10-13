Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 19 kişi yakalandı
Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 19 kişi yakalandı.
Giriş: 13.10.2023 - 10:24 Güncelleme: 13.10.2023 - 10:24
Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 19 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Yapılan uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 19 kişi yakalandı.
Yakalananlar arasında kasten öldürme ile uyuşturucu kullanma ve uyuşturucu ticaretinden kesinleşmiş hapis cezası alan 3 zanlı da yer alıyor.