Şehit Jandarma Er Aydın Uyar anıldı
Samsun'un Bafra ilçesinde Şehit Jandarma Er Aydın Uyar, kabri başında anıldı.
Samsun’un Bafra ilçesinde Şehit Jandarma Er Aydın Uyar, kabri başında anıldı.
Siirt'in Pervari ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığında vatani görevini yaparken, 27 Ekim 1991'de bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan silahlı çatışmada şehit olan Uyar'ın şahadetinin 32'nci yılında Bafra Şehitliğinde program düzenlendi.
Program, okunan Kur'an-ı Kerim ve dua edilmesiyle sona erdi.
Programa şehidin yakınlarının yanı sıra Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Bafra Şube Başkanı Mümine Ersin, Türk Diyanet Vakıf-Sen Samsun İl Başkan Yardımcısı Asım Kalyoncu ve vatandaşlar katıldı.