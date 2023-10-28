19 Mayıs ilçesinde "Cumhuriyetin Yüzü Benim Yüzüm" oyunu sahnelendi Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla tiyatro oyunu sahnelendi.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla tiyatro oyunu sahnelendi.

19 Mayıs Anadolu Lisesi öğretmenlerinin hazırlayıp yönettiği ve öğrenciler tarafından okulun konferans salonunda sahnelenen "Cumhuriyetin Yüzü Benim Yüzüm" oyununda Milli Mücadele dönemi, şiirler ve türkülerle anlatıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol ve Şube Müdürü Turgay Rizeli, öğretmenleri ve öğrencileri başarılarından dolayı tebrik etti.