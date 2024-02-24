Samsun'da bir evdeki yangında 2 kişi dumandan etkilendi
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
İlçenin 100. Yıl Bulvarı'nda bulunan 14 katlı Ünver Apartmanı’nın 6'ncı katında K.M'ye ait dairenin yatak odasında yangın çıktı.
Alevlerin bir anda evi sarması üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangını yaklaşık 1 saatte söndürdü.
Apartmanın merdiveninin dumanla dolması nedeniyle bina sakinleri evlerinde bir süre mahsur kaldı.
Dumandan etkilenen 2 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.