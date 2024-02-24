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        AK Parti'li Karaaslan, "Samsun'a Fikrinle Yön Ver" programına katıldı:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Şehirlerimiz kendi hedeflerini ortaya koyup kendi hedeflerini gerçekleştirmeden ulusal hedefe ulaşmak mümkün değil." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 18:22 Güncelleme: 24.02.2024 - 18:30
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        AK Parti'li Karaaslan, "Samsun'a Fikrinle Yön Ver" programına katıldı:
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Şehirlerimiz kendi hedeflerini ortaya koyup kendi hedeflerini gerçekleştirmeden ulusal hedefe ulaşmak mümkün değil." dedi.

        Karaaslan, AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan'ın Şehit Ömer Halisdemir Konrefans Salonu'nda düzenlediği "Samsun'a Fikrinle Yön Ver" programında, şehrin sadece bugününün değil, gelecek sorunlarını çözmek için bir araya geldiklerini söyledi.

        Şehri gelecek süreçteki beklentilerine göre şekillendirmek istediklerine işaret eden Karaaslan, şunları kaydetti:

        "Biz Samsun'un 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl sonra nerede olması gerektiğinin hayalini kurarak, onu hedef belirleyerek üzerimize neler düştüğünü sizlerle değerlendirmek istiyoruz. Bizim 2019 yılında 'Şehrim 2023' diyerek yola çıktığımız Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliği ve vizyonuyla Türkiye'nin büyük şehirlerini mercek altına aldık. Onların röntgenini çektiğimiz, fotoğrafını çektiğimiz, şehrin beklentilerini o şehirde yaşayanlardan aldığımız ve dolayısıyla gelecek vizyonuna onların katkısıyla yön verdiğimiz bir süreçte, bugün 2024 yılında özellikle yerel yönetimlerin, yerel seçimlerin bu kadar konuşulduğu bir dönemde yine aynı bakış açısıyla toplantımızı gerçekleştirdik."

        Proje kapsamında gençlerin kapı kapı gezeceğini dile getiren Karaaslan, şöyle devam etti:

        "Proje içinde görevli yüzlerce gencimiz var, onlar kapı kapı dolaşacaklar bu süreçte ve sadece broşür dağıtmayacaklar. Sadece başkanımızın selamını iletmeyecekler. Başkanımız için çok önemli olan başka bir şey isteyecekler. O da vatandaşlarımızın görüşleri, önerileri, hayalleri… Çünkü bu şehirde doğup, bu şehirde büyümüş ve bu şehirde hayatını hatta kendi çocuklarının hayatını yaşaması noktasında yüreğinde heyecan duyan herkesin bu sürece paydaş olmasını bekliyoruz. Bugün biz şehirlerimizi konuşuyoruz. Cumhur İttifakı olarak sahadayız. Ama bu gerçekleştirdiğimiz 'Samsun'a Fikrinle Yön Ver' konseptiyle başlayan bu toplantılar serisi şöyle bir farklılık içeriyor. Tüm vatandaşlarımızın şehri ile ilgili fikirlerini alacağız ve bunları değerlendireceğiz. Güzel sonuçlar çıkaracağız. Burada biz akademik bilginin önemine inanıyoruz ve en temel zemine de onu alıyoruz. Akademik bilginin üzerine vatandaşlarımızın, gençlerin, çocukların, engellilerimizin, yaşların, esnafımızın, ticaretle uğraşanların, sanayicimizin, akademisyenimizin her birinin görüşlerini bu noktada çok önemsiyoruz."

        Karaaslan, bu verilerin önemli olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

        "Bütün yapılan çalışmalarla güçlü yerel kalkınmayı çok önemsiyoruz. Ben bunun adına aslında 'yeni yerel' demeyi uygun buluyorum. Çünkü yerelde yapılan işler sadece o şehri ilgilendiren işler değil. Adını Türkiye Yüzyılı koyduğumuz vizyonumuzun gereklilikleri yerine getirmek istiyorsak, tarımda, sanayide, turizmde, eğitimde, adalette Türkiye bambaşka bir noktaya taşımak gibi bir ortak hayalimiz varsa işte onu Samsun, Antalya, Isparta, İzmir, Muş, 81 kentimizde, şehirlerin kendi hedeflerini ortaya koyup kendi hedeflerini gerçekleştirmeden ulusal hedefe ulaşmak mümkün değil."

        AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan ise her meslek grubunun "Samsun'a Fikrinle Yön Ver" programına katıldığını dile getirerek, "Toplantımız burada kalmayacak, arkadaşlarımız 1 hafta süreyle tüm Samsun'u gezecek. İnsanlarımızı dinleyecekler ve şehrimizin yeni projelerini birlikte oluşturmaya gayret edeceğiz. İnşallah 7 Mart'ta projelerimizin lansmanını yapacağız. Ama insanların bu proje lasmanı içinde kendisinden bir şeyler bulacaklar. Dolayısıyla şehrini sahiplendiği, kendini şehrine ait hissettiği yüksek bir bilinçle herkes tarafından kabul edilen bir Samsun'u birlikte oluşturmayı hedefliyoruz." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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