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        19 Mayıs ilçesinde Anadolu Gençlik Derneği Berat Kandili programı düzenledi

        19 Mayıs ilçesinde, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı (MGV) iş birliğiyle Berat Kandili dolayısıyla program gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 15:30 Güncelleme: 24.02.2024 - 15:32
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        19 Mayıs ilçesinde Anadolu Gençlik Derneği Berat Kandili programı düzenledi
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        19 Mayıs ilçesinde, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı (MGV) iş birliğiyle Berat Kandili dolayısıyla program gerçekleştirildi.

        15 Temmuz Millet Meydanı'nda düzenlenen programda İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezinin kurucusu İhsan Şenocak konuşma yaptı.

        Şenocak, "Yüce Allah'ın ferahlık kapısı olarak açtığı, ramazanın müjdecisi olan Berat Kandili'mizin tüm Müslüman alemine huzur ve barış getirmesini diliyorum. Özellikle Filistin'de, Gazze'de ve tüm dünyada dökülen mazlum kanlarının durmasını, barış gelmesini Yüce Allah'tan niyaz ederim." dedi.

        Konuşmasının ardından dua edildi.

        Programa 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu ile vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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