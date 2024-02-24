19 Mayıs ilçesinde Anadolu Gençlik Derneği Berat Kandili programı düzenledi

19 Mayıs ilçesinde, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı (MGV) iş birliğiyle Berat Kandili dolayısıyla program gerçekleştirildi.

15 Temmuz Millet Meydanı'nda düzenlenen programda İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezinin kurucusu İhsan Şenocak konuşma yaptı.

Şenocak, "Yüce Allah'ın ferahlık kapısı olarak açtığı, ramazanın müjdecisi olan Berat Kandili'mizin tüm Müslüman alemine huzur ve barış getirmesini diliyorum. Özellikle Filistin'de, Gazze'de ve tüm dünyada dökülen mazlum kanlarının durmasını, barış gelmesini Yüce Allah'tan niyaz ederim." dedi.

Konuşmasının ardından dua edildi.

Programa 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu ile vatandaşlar katıldı.