Bafra'da trafik denetiminde 218 araç kontrol edildi

Uygulama kapsamında 218 aracı denetleyen ekipler, kural ihlali yaptığı belirlenen 29 sürücüye toplam 54 bin lira ceza kesti.

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