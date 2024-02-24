Bafra'da trafik denetiminde 218 araç kontrol edildi
Samsun'un Bafra ilçesinde trafik kazalarının azaltılması amacıyla denetim gerçekleştirildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde trafik kazalarının azaltılması amacıyla denetim gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, Samsun-Sinop kara yolu Kelikler mevkisinde emniyet kemeri, seyir halinde telefonla konuşma, ışık ihlali, belge denetimi, araç ve sürücüleri denetledi.
Uygulama kapsamında 218 aracı denetleyen ekipler, kural ihlali yaptığı belirlenen 29 sürücüye toplam 54 bin lira ceza kesti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.