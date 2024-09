AK Parti'li Karaaslan, Samsun'da "Çeltik Yetiştiriciliği Hasat Günü"nde konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, "Elbette hayatın her alanındaki gelişmeler çok önemlidir, hayatidir, fakat özellikle tarımda, gıda güvenliğinde, küresel dünyanın sorunlarının yaşandığı günümüzde, bizlerin bu konuya önem göstermemiz, üzerimize düşen görevi fazlasıyla yapmamız gerekmektedir." dedi.

Karaaslan, Samsun'un Bafra ilçesi Emenli Mahallesi'nde düzenlenen "Çeltik Yetiştiriciliği Hasat Günü" etkinliğinde yaptığı konuşmada, Samsun’un kıymetli arazileri, ovaları, tabiatıyla, doğal varlığıyla Türkiye’nin göz bebeği olduğunu söyledi.

Toprağın verimliliği kadar işleyen, alın teri döken çiftçinin varlığının da çok önemli olduğunu vurgulayan Karaaslan, "Bafra’da bu üretimin hızla artması işçinin emeğinin, alın terinin karşılığını aldığının, inşallah önümüzde zaman içerisinde artarak devam edeceğinin en önemli göstergesidir. Sanayide, ticarette, sağlıkta, hayatın her alanında olduğu gibi tarımda da her zaman üreticimizin yanındayız." diye konuştu.

Türkiye’de çeltikte 950 bin ton üretimin 165 bin tonunun Samsun’da gerçekleşmesinin beklendiğini dile getiren Karaaslan, "Yeni tarım modeli ile bizler her zaman çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın her zaman söylediği gibi, elbette hayatın her alanındaki gelişmeler çok önemlidir, hayatidir, fakat özellikle tarımda, gıda güvenliğinde, küresel dünyanın sorunlarının yaşandığı günümüzde, bizlerin bu konuya önem göstermemiz, üzerimize düşen görevi fazlasıyla yapmamız gerekmektedir." diye konuştu.