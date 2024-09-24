AK Parti'li Karaaslan, Samsun'da "Çeltik Yetiştiriciliği Hasat Günü"nde konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, "Elbette hayatın her alanındaki gelişmeler çok önemlidir, hayatidir, fakat özellikle tarımda, gıda güvenliğinde, küresel dünyanın sorunlarının yaşandığı günümüzde, bizlerin bu konuya önem göstermemiz, üzerimize düşen görevi fazlasıyla yapmamız gerekmektedir." dedi.

Karaaslan, Samsun'un Bafra ilçesi Emenli Mahallesi'nde düzenlenen "Çeltik Yetiştiriciliği Hasat Günü" etkinliğinde yaptığı konuşmada, Samsun’un kıymetli arazileri, ovaları, tabiatıyla, doğal varlığıyla Türkiye’nin göz bebeği olduğunu söyledi.

Toprağın verimliliği kadar işleyen, alın teri döken çiftçinin varlığının da çok önemli olduğunu vurgulayan Karaaslan, "Bafra’da bu üretimin hızla artması işçinin emeğinin, alın terinin karşılığını aldığının, inşallah önümüzde zaman içerisinde artarak devam edeceğinin en önemli göstergesidir. Sanayide, ticarette, sağlıkta, hayatın her alanında olduğu gibi tarımda da her zaman üreticimizin yanındayız." diye konuştu.

Son dönemde açıklanan yeni modelle çok programlı ve planlı, çok verim alabilecek sistemin getirileceğini anlatan Karaaslan, "Devletimizin desteklerinin üst seviyede karşılık bulacağı yeni bir sürece girmiş bulunuyoruz. Bugün burada sadece tarımla uğraşan çiftçilerimiz değil, fabrikalarda ürünü işleyecek olanların, aynı zamanda tarıma dayalı sanayi ile oluşacak tesislerde çalışacakların, bu işin lojistiğinde olacakların, ticarethanelerde vatandaşlarla buluşturacakların, kısacası herkesi ilgilendiren çok önemli zincirin önemli bir halkasındayız." ifadelerini kullandı.