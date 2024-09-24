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        AK Parti'li Karaaslan, Samsun'da "Çeltik Yetiştiriciliği Hasat Günü"nde konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, "Elbette hayatın her alanındaki gelişmeler çok önemlidir, hayatidir, fakat özellikle tarımda, gıda güvenliğinde, küresel dünyanın sorunlarının yaşandığı günümüzde, bizlerin bu konuya önem göstermemiz, üzerimize düşen görevi fazlasıyla yapmamız gerekmektedir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 19:37 Güncelleme: 24.09.2024 - 20:06
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        AK Parti'li Karaaslan, Samsun'da "Çeltik Yetiştiriciliği Hasat Günü"nde konuştu:
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, "Elbette hayatın her alanındaki gelişmeler çok önemlidir, hayatidir, fakat özellikle tarımda, gıda güvenliğinde, küresel dünyanın sorunlarının yaşandığı günümüzde, bizlerin bu konuya önem göstermemiz, üzerimize düşen görevi fazlasıyla yapmamız gerekmektedir." dedi.

        Karaaslan, Samsun'un Bafra ilçesi Emenli Mahallesi'nde düzenlenen "Çeltik Yetiştiriciliği Hasat Günü" etkinliğinde yaptığı konuşmada, Samsun’un kıymetli arazileri, ovaları, tabiatıyla, doğal varlığıyla Türkiye’nin göz bebeği olduğunu söyledi.

        Toprağın verimliliği kadar işleyen, alın teri döken çiftçinin varlığının da çok önemli olduğunu vurgulayan Karaaslan, "Bafra’da bu üretimin hızla artması işçinin emeğinin, alın terinin karşılığını aldığının, inşallah önümüzde zaman içerisinde artarak devam edeceğinin en önemli göstergesidir. Sanayide, ticarette, sağlıkta, hayatın her alanında olduğu gibi tarımda da her zaman üreticimizin yanındayız." diye konuştu.

        Son dönemde açıklanan yeni modelle çok programlı ve planlı, çok verim alabilecek sistemin getirileceğini anlatan Karaaslan, "Devletimizin desteklerinin üst seviyede karşılık bulacağı yeni bir sürece girmiş bulunuyoruz. Bugün burada sadece tarımla uğraşan çiftçilerimiz değil, fabrikalarda ürünü işleyecek olanların, aynı zamanda tarıma dayalı sanayi ile oluşacak tesislerde çalışacakların, bu işin lojistiğinde olacakların, ticarethanelerde vatandaşlarla buluşturacakların, kısacası herkesi ilgilendiren çok önemli zincirin önemli bir halkasındayız." ifadelerini kullandı.

        Türkiye’de çeltikte 950 bin ton üretimin 165 bin tonunun Samsun’da gerçekleşmesinin beklendiğini dile getiren Karaaslan, "Yeni tarım modeli ile bizler her zaman çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın her zaman söylediği gibi, elbette hayatın her alanındaki gelişmeler çok önemlidir, hayatidir, fakat özellikle tarımda, gıda güvenliğinde, küresel dünyanın sorunlarının yaşandığı günümüzde, bizlerin bu konuya önem göstermemiz, üzerimize düşen görevi fazlasıyla yapmamız gerekmektedir." diye konuştu.

        Karaaslan, Bafra Sera OSB’yi de ziyaret edeceklerini belirterek, "Orada kapalı üretimi de ziyaret edeceğiz. Her yönüyle tarımın gelişmesi için milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla, devletimizin ilgili kurumlarıyla hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

        İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam ise 2023’te Samsun’da 194 bin dekar alanda 157 bin ton çeltik üretimi yaptıklarına dikkati çekerek, "Toplam 54 milyon 200 bin lira çeltik üretimine destek verdik. 2024 rakamlarına bakıldığında, 200 bin dekar alanda 165 bin ton tahminlerimiz var. Bu üretimden dolayı dekara 300 lira mazot, 62 lira gübre ve kilogram başına da 30 kuruş destekleme vereceğiz." açıklamasında bulundu.

        Konuşmaların ardından etkinlik alanında açılan "Tarladan Sofraya" resim sergisi gezildi, katılımcılara ikramda bulunuldu.

        Etkinliğe AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Saadet Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman, Bafra Kaymakam Vekili İbrahim Çivelek, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner ile çiftçiler katıldı.

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