Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı

        Samsun'un Havza ilçesinde bir evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 18:38 Güncelleme: 24.09.2024 - 18:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Havza ilçesinde bir evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, Doğançayır Mahallesi'nde bir evden ziynet eşyalarının çalındığı ihbarı üzerine Havza İlçe Jandarma Komutanlığı ve Samsun İl Jandarmam Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından soruşturma yürütüldü.

        Yapılan çalışmalar sonucunda Berkan Y, Furkan G. ve Mert S, evden çalındığı değerlendirilen 100 gram altınla adreslerinde yakalandı.

        Havza İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Ele geçirilen 100 gram altın ise sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu durdurulmalı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu durdurulmalı
        Biden: Rusya savaşı kaybetti
        Biden: Rusya savaşı kaybetti
        24 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        24 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Türkiye'nin kanını donduran şiddette ilk duruşma! Hakimden sanığa tepki
        Türkiye'nin kanını donduran şiddette ilk duruşma! Hakimden sanığa tepki
        Hem pilot, hem doktor, hem veteriner hem sporcu hem sanatçı!
        Hem pilot, hem doktor, hem veteriner hem sporcu hem sanatçı!
        İsrail Lübnan'a yeniden saldırmaya başladı!
        İsrail Lübnan'a yeniden saldırmaya başladı!
        Babadan oğluna "testi kısa sürede nasıl çözdün" dayağı
        Babadan oğluna "testi kısa sürede nasıl çözdün" dayağı
        TİGEM'in açık artırmasında Arap tayı 7 milyon 900 bin liraya rekor bedelle satıldı
        TİGEM'in açık artırmasında Arap tayı 7 milyon 900 bin liraya rekor bedelle satıldı
        Dursun Özbek, Habertürk TV ve HT Spor'da!
        Dursun Özbek, Habertürk TV ve HT Spor'da!
        Bakanlıktan abonelik hizmetlerine yönelik yanıltıcı uygulamalara ceza
        Bakanlıktan abonelik hizmetlerine yönelik yanıltıcı uygulamalara ceza
        Heyecanlarını paylaştılar
        Heyecanlarını paylaştılar
        "Bir ulusun başarısı"
        "Bir ulusun başarısı"
        Yassıhöyük'te 6 bin yıllık şekillendirilmiş kafatası bulundu
        Yassıhöyük'te 6 bin yıllık şekillendirilmiş kafatası bulundu
        Kardiyologlar uyarıyor: Göz ardı etmemeniz gereken 9 ilginç semptom
        Kardiyologlar uyarıyor: Göz ardı etmemeniz gereken 9 ilginç semptom
        Sıra dışı avukatla anlaştılar
        Sıra dışı avukatla anlaştılar
        Bebek maması olmadan önce insanlar ne yapıyordu?
        Bebek maması olmadan önce insanlar ne yapıyordu?
        EYT ile emeklilik yaşı 4 yıl azaldı
        EYT ile emeklilik yaşı 4 yıl azaldı
        "Kilo alamıyorum" demişti... Fenomenin acı sonu!
        "Kilo alamıyorum" demişti... Fenomenin acı sonu!
        Kadıköy fatihi Muslera!
        Kadıköy fatihi Muslera!
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?

        Benzer Haberler

        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        İngilizce öğretmeni eşini öldüren sanığın oğlu: Babam kafasına silah dayadı
        İngilizce öğretmeni eşini öldüren sanığın oğlu: Babam kafasına silah dayadı
        Samsun Devlet Opera ve Balesi "Bir Tenor Aranıyor" müzikalini sahneleyecek
        Samsun Devlet Opera ve Balesi "Bir Tenor Aranıyor" müzikalini sahneleyecek
        Öğretmen Saadet Çay'ın 19 suç kaydı olan katil zanlısı kocası ikinci kez ha...
        Öğretmen Saadet Çay'ın 19 suç kaydı olan katil zanlısı kocası ikinci kez ha...
        Havza'da İtfaiye Haftası dolayısıyla konvoy düzenlendi
        Havza'da İtfaiye Haftası dolayısıyla konvoy düzenlendi
        SAMDOB, Devlet Sanatçısı Gülsin Onay'ı ağırlayacak
        SAMDOB, Devlet Sanatçısı Gülsin Onay'ı ağırlayacak