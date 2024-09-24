Samsun'da hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı

Yapılan çalışmalar sonucunda Berkan Y, Furkan G. ve Mert S, evden çalındığı değerlendirilen 100 gram altınla adreslerinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Doğançayır Mahallesi'nde bir evden ziynet eşyalarının çalındığı ihbarı üzerine Havza İlçe Jandarma Komutanlığı ve Samsun İl Jandarmam Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından soruşturma yürütüldü.

Samsun'un Havza ilçesinde bir evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.