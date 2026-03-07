Canlı
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsun'da Yeşilay gönüllüleri iftar programında buluştu

        Yeşilay Samsun Şubesi tarafından düzenlenen iftar programında gönüllüler bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 19:33 Güncelleme:
        Samsun'da Yeşilay gönüllüleri iftar programında buluştu

        Yeşilay Samsun Şubesi tarafından düzenlenen iftar programında gönüllüler bir araya geldi.

        Samsun Büyükşehir Belediyesi Mavi Işıklar Rehabilitasyon Kampı'nda düzenlenen programa Yeşilay Genel Merkez Şube Operasyonları Müdürü İsmail Memiş ve Samsun Şube Başkanı Emre Güneş de katıldı.

        İftar öncesinde katılımcılara yönelik Yeşilay oryantasyon eğitimi düzenlendi. Eğitimde Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadele çalışmaları, teşkilat yapısı ve yürütülen faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

        Programda ilçe temsilcileri, kadın komisyonu ve gençlik komisyonu üyeleri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ve Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Genç Yeşilay toplulukları, Yeşilay Spor Kulübü temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri ile Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ve şube personeli yer aldı.



