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        Samsun Devlet Opera ve Balesi "Bir Tenor Aranıyor" müzikalini sahneleyecek

        Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Bir Tenor Aranıyor" müzikalini sanatseverlerle buluşturacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 16:49 Güncelleme: 24.09.2024 - 16:49
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        Samsun Devlet Opera ve Balesi "Bir Tenor Aranıyor" müzikalini sahneleyecek
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        Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Bir Tenor Aranıyor" müzikalini sanatseverlerle buluşturacak.

        "Müzikallerin Oscar'ı" olarak bilinen Tony Ödülleri de dahil olmak üzere birçok ödül alan Ken Ludwig'in eğlenceli müzikali "Bir Tenor Aranıyor", 30 Eylül saat 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde Aydın Gün Sahnesi'nde beğeniye sunulacak.

        Sahnelendiği tüm illerde kapalı gişe oynanan eserde, Verdi'nin "Otello" operasını seslendirmek için gelen ünlü tenor Tito Merelli'nin başından geçen komik olaylar silsilesi anlatılıyor.

        Türkçe sahneye konulan müzikalin konusu özetle şöyle:

        "Zevk ve sefaya düşkünlüğüyle bilinen ünlü tenorun, eşi Maria ile arasının bozulması çok da uzun sürmez. Yediği yemeklerden de midesi bozulan Tito'nun içtiği ilaçlar ağır gelir, temsile çıkamaz ve yerine başrolü oynamak üzere yeteneği keşfedilmeyen Max çıkar."

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