Samsun Devlet Opera ve Balesi "Bir Tenor Aranıyor" müzikalini sahneleyecek

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Bir Tenor Aranıyor" müzikalini sanatseverlerle buluşturacak.

"Müzikallerin Oscar'ı" olarak bilinen Tony Ödülleri de dahil olmak üzere birçok ödül alan Ken Ludwig'in eğlenceli müzikali "Bir Tenor Aranıyor", 30 Eylül saat 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde Aydın Gün Sahnesi'nde beğeniye sunulacak.

Sahnelendiği tüm illerde kapalı gişe oynanan eserde, Verdi'nin "Otello" operasını seslendirmek için gelen ünlü tenor Tito Merelli'nin başından geçen komik olaylar silsilesi anlatılıyor.