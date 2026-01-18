Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Alaçam'da jandarma trafik ekiplerinden sürücülere eğitim

        Samsun'un Alaçam ilçesinde jandarma trafik ekipleri tarafından sürücülere yönelik eğitim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 01:22 Güncelleme: 18.01.2026 - 01:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alaçam'da jandarma trafik ekiplerinden sürücülere eğitim
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un Alaçam ilçesinde jandarma trafik ekipleri tarafından sürücülere yönelik eğitim gerçekleştirildi.


        Yukarısoğukçam Mahallesi'nde yapılan eğitimde sürücülere emniyet kemeri kullanımı, hız limitleri, kış şartlarında güvenli sürüş ve trafik kazalarının önlenmesi konularında bilgilendirme yapıldı.


        Jandarma trafik ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla bilgilendirme faaliyetlerinin sürdürüleceğini belirtti.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Galatasaray'a Gaziantep çelmesi!
        Galatasaray'a Gaziantep çelmesi!
        Suriye ordusunun vurduğu YPG/SDG, Fırat'ın batısından çekiliyor
        Suriye ordusunun vurduğu YPG/SDG, Fırat'ın batısından çekiliyor
        Evinde 3'üncü kez kayıp!
        Evinde 3'üncü kez kayıp!
        Haseke’de aşiretlerden çağrı
        Haseke’de aşiretlerden çağrı
        Okan Buruk'tan transfer sözleri!
        Okan Buruk'tan transfer sözleri!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırı dalgasını birlikte püskürtebiliriz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırı dalgasını birlikte püskürtebiliriz
        Donald Trump'tan Grönland açıklaması
        Donald Trump'tan Grönland açıklaması
        Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'na davet etti
        Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'na davet etti
        Atlas'ı öldüren 'çocuk katil'in ifadesi ortaya çıktı!
        Atlas'ı öldüren 'çocuk katil'in ifadesi ortaya çıktı!
        Macron: Hiçbir gözdağı veya tehdit bizi etkileyemez
        Macron: Hiçbir gözdağı veya tehdit bizi etkileyemez
        "Real Madrid'i yeniden canlandırdı"
        "Real Madrid'i yeniden canlandırdı"
        Trabzonspor'dan sol beke Viking takviyesi!
        Trabzonspor'dan sol beke Viking takviyesi!
        Bir annenin en zor anı! İki çocuğu yan yana defnedildi!
        Bir annenin en zor anı! İki çocuğu yan yana defnedildi!
        Trump’ın parasetamolün otizme yol açtığı iddiası çürütüldü
        Trump’ın parasetamolün otizme yol açtığı iddiası çürütüldü
        "Bedelini yanarak ödersin" dedi öldürüp yaktı!
        "Bedelini yanarak ödersin" dedi öldürüp yaktı!
        Ankaralı 'Batman'in sıra dışı tutkusu
        Ankaralı 'Batman'in sıra dışı tutkusu
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Gizlenen çocuklar ve aklanan babalar
        Gizlenen çocuklar ve aklanan babalar
        Suçüstü yakalanmışlardı! Adliyedeki rüşvette istenen ceza belli oldu!
        Suçüstü yakalanmışlardı! Adliyedeki rüşvette istenen ceza belli oldu!
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!

        Benzer Haberler

        Samsun'un Kızlan Yaylası'nda vatandaşlar karın keyfini çıkardı
        Samsun'un Kızlan Yaylası'nda vatandaşlar karın keyfini çıkardı
        Vezirköprü Esnaf ve Sanatkârlar Odası genel kurulu
        Vezirköprü Esnaf ve Sanatkârlar Odası genel kurulu
        Vezirköprü Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına Şahin yeniden seçildi
        Vezirköprü Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına Şahin yeniden seçildi
        Tıbbi alet üretimine 150 milyon liralık stratejik yatırım: Yılda 800 bin pa...
        Tıbbi alet üretimine 150 milyon liralık stratejik yatırım: Yılda 800 bin pa...
        Atakum sahilinde pelikan görüldü
        Atakum sahilinde pelikan görüldü
        Ladik'te ihtiyaçlı öğrenciler ücretsiz tıraş edilecek
        Ladik'te ihtiyaçlı öğrenciler ücretsiz tıraş edilecek