Terme'de halk buluşmaları sürüyor

Hayata geçirilen altyapı projeleriyle Terme'nin daha da güçlendiğini kaydeden Kul, bölge halkının hizmetine sunulmak üzere ihtiyaçlar dahilinde benzer yatırımların da devam edeceğini ifade etti.

Program sonrası Maytalman ve Kul, SASKİ tarafından yapımı tamamlanan içme suyu arıtma tesisini inceledi.

İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Alper Yalçın ve İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Cırtlak ile kurum amirlerinin katıldığı toplantıda, vatandaşların talep ve önerileri dinlendi.

Samsun'un Terme ilçesinde halk buluşmaları kapsamında, Kaymakam Metin Maytalman ve Belediye Başkanı Şenol Kul, Örencik Mahallesi sakınlarıyla bir araya geldi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.