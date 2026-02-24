Canlı
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Havza Kaymakamı Ayvat ve KYK yurdunda öğrencilerle iftar yaptı

        Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen iftar programında Havza Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Havza Erkek Yurdunda öğrencilerle iftar yaptı.

        Giriş: 24.02.2026 - 19:47
        İftar öncesi öğrencilerle sıraya girerek yemek alan Ayvat ve beraberindekiler, öğrencilerle sohbet etti.

        Kendilerinin de öğrencilik döneminde belirli aşamalardan geçtiklerini anlatan Ayvat, "Geleceğimizin teminatı olan siz gençlerimizin ilçemizde rahat eğitim alması için elimizden gelen gayreti her zaman göstermekteyiz. Her zaman öğrencilerimizin yanındayız ve kapım her daim sizlere açık." dedi.

        İftar programına Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, İlçe Emniyet Müdürü Kenan Bıyık, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Sezen Necla Mutlu Güvendi, Tapu Müdürü Hatice Elverdi, KYK Yurt Müdürü Elmas Gümüşçü, CHP Havza İlçe Başkanı Şener Geçit, Yeniden Refah Partisi Havza İlçe Başkanı Mustafa Turan, Belediye Meclis Üyesi Ömer Faruk Çörekçioğlu ile yurt idarecileri ve öğrenciler katıldı.

